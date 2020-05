Previte / Saft / Cline Music From The Early 21st Century (RareNoise/Cargo)

Obgleich der Albumtitel ein musikalisches Resümee der ersten zwei Dekaden des 21. Jahrhunderts suggeriert, erinnert die gemeinsame Reise von Drummer Bobby Previte, Organist Jamie Saft und Gitarrist Nels Cline auffällig an die erste Ausgabe von Tony Williams‘ Lifetime mit Larry Young und John McLaughlin. Aber wir leben ja im Zeitalter der Wiederholungen. Warum sollte also etwas, das für die späten Sixties relevant war, nicht auch heute zwingend sein? Schlagzeug und Orgel verdicken sich zu einer dichten Masse aus Groove und Sound, über der die Gitarre immer neue Kapriolen schlagen kann. Hier geht es weniger um Sophistication und Feinarbeit als um Wucht und Energie. Und vielleicht ist das ja tatsächlich etwas, das auf unsere Zeit ein Stück weit mehr zutrifft als auf die Vergangenheit. Was nicht sofort zündet, stinkt. Previte, Saft und Cline sind mit ihrer dystopischen Invasion zu jedem Zeitpunkt 300-prozentig da und lassen keinen einzigen Augenblick locker. Gut so!