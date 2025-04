Placebo Domingo First Crash (Boomslang/Galileo MC)

Placebo ist der therapeutische Effekt nach einer Scheinbehandlung. Wie mit einem pandemischen Virus umgehen? Während des Lockdowns bildete das Philip Zoubek Trio das Kollektiv Placebo Domingo als elektronisches Alter Ego in einer Zeit der Ungewissheit und Sinnsuche. Mit Fatalismus und Humor stürzen sich Zoubek (Synthesizer), David Helm (Gitarre, Effekte) und Dominik Mahnig (Drums, Recorder) in den ersten drei Minuten ihres 2022 aufgenommenen Albums „First Crash“ in einen mit großer Geschwindigkeit erzeugten Unfall. Da schreien Hupen, Blech schrammt gegeneinander, verzerrte Gitarrenriffs treffen auf Elektronik, erweiterte Drums und analoge Synthesizer. Drones und Stimmverfremdungen bilden eine düstere Klanglandschaft aus Soundclustern, oszillierend zwischen Stroboskoplicht und apokalyptischer Dunkelheit. Die Reise durch verwüstete Ruinen einer vergangenen Zivilisation endet im Nichts. Der Rest ist Verglühen.