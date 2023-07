Philip Catherine & Nicolas Fiszman Live At The Berlin Jazzbühne Festival 1982 (The Lost Recordings/Bertus)

1982 trat Philip Catherine im Duo mit dem erst 17-jährigen Gitarristen und Bassisten Nicolas Fiszman (heute vor allem durch seine Tätigkeit in den Bands von Sting und Dominic Miller bekannt) beim DDR-Jazzfestival in der Berliner Volksbühne auf. Catherine, der damals unter anderem für legendäre Duo-Platten mit Larry Coryell und Steve Khan berühmt war, brennt auch auf diesem Live-Mitschnitt ein technisch virtuoses Feuerwerk ab, bei dem die beiden – vornehmlich an akustischen Gitarren – durch sechs Catherine-Kompositionen und die Charlie-Mariano-Nummer „Crystal Bells“ stürmen. Die Bass/Gitarre-Unisono-Passagen in „Air Power“ sind schlicht atemberaubend und auch das Ostberliner Publikum lauscht in völliger Stille, um nach jedem Stück in tosenden Applaus auszubrechen. Am selben Abend haben Catherine und Fiszman das gleiche Programm übrigens auch noch im Westberliner Jazzclub Quasimodo gespielt.