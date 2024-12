Peter Erskine Quartet McIntosh Sessions Volume 1 (McIntosh/shop.mcintoshlabs.com)

Das 75-jährige Firmenjubiläum eines High-End-Audio-Riesen und dessen fruchtbare Kollaboration mit einem Businesspartner nahm Schlagzeuglegende Peter Erskine zum Anlass, um mit Saxofonist Bob Mintzer, Pianist Alan Pasqua und Bassist Darek Oles die „McIntosh Sessions“ einzuspielen – analog und „direct to tape“. Sie erscheinen jetzt als hochwertiges Vinyl. Wir müssen eigentlich nicht über die Qualitäten der Beteiligten an dieser Aufnahme reden. Selbstverständlich spielen sie auf allen acht Nummern meist ziemlich classy und geschmackvoll. Nur fehlt ihrem Zusammenspiel einfach das gewisse Etwas, vor allem Reibung. Die Musik schnurrt und swingt nämlich eine Spur zu unbekümmert vor sich hin und eckt niemals an. Die „McIntosh Sessions“ klingen mitunter wie eine brave Demoaufnahme – nach dem Motto: Das alles hat moderner Mainstream-Jazz an Varianten zu bieten.