Peter Beets Tchaikovsky, Rachmaninov And All That Jazz! (Challenge/Bertus)

Der Niederländer Peter Beets bevorzugt das Trioformat, ist aber auch im Jazz Orchestra des Concertgebouw zu hören und hat die Sängerin Rita Reys begleitet. Ganz alleine begibt er sich ins klassische Fach und spielt Rachmaninows berühmtes Klavierkonzert, aber auch den „Hummelflug“ von Rimski-Korsakow (und zwar einmal langsam und einmal schnell), die „Etüde No. 12″ von Skrjabin und das Thema aus Prokoviews „Peter und der Wolf“. Vom im Titel der CD erwähnten Tschaikowski hören wir nur die Melodie „Souvenir D‘un Lieu“. All das und noch viel mehr interpretiert Beets allerdings nicht klassisch, sondern – siehe „And All That Jazz!“ – sehr frei. Und wer die entsprechenden Werke nicht allzu gut kennt, ist schnell verloren, kann sich aber auch so an Beets‘ Funken sprühender Virtuosität und seinem Einfallsreichtum erfreuen. Der russischen Musik, die ja aus Gründen aktuell auf dem Index steht, bricht er jedenfalls eine Lanze.