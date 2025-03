Perplexities On Mars Forever Home (Boomslang/Galileo MC)

Verwirrungen auf dem Mars. Nach ihrem Debüt „Perservance“ 2023, im Grunde lebenserhaltende Maßnahmen durch ein Neudenken von Lebensräumen, geht das Leipziger Quartett Perplexities on Mars um die Saxofonisten Christopher Kunz und Max Hirth mit Bassist Stephan Deller und Schlagzeuger Tom Friedrich jetzt erneut der Frage nach, wo „Zuhause“ überhaupt noch möglich ist. Auf dem jetzt erschienenen zweiten Album „Forever Home“ stellen die vier Musiker vor dem Hintergrund von klima- und kriegsbedingten Fluchtbewegungen die Frage nach Heimat, Verlust und Zukunft in zunehmend dystopischen Landschaften. Klanglich in der Tradition des Jazz verwurzelt, spielen sie mit Retro-Ästhetik und verdichteten erzählerischen Motiven. In diesem Quartett gibt es keine Nebenrollen: Bass und Schlagzeug entwickeln ebenso melodisch dichte und für sich stehende Klangfiguren wie die beiden Saxofone. Spielerisch, humorvoll, konzentriert.