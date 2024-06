Paolo Fresu Legacy (Tŭk Music/edel)

Jede Menge Musik gibt es von Paolo Fresu zu hören anlässlich drei wichtiger, sich jährender Ereignisse: das 40-jährige Bühnenjubiläum seines Quintetts, 20 Jahre mit seinem Devil Quartett, und 22 Jahre, die er schon im Duo mit Pianist Uri Caine auftritt. Allen drei Besetzungen hat der sardische Trompeter eine Silberscheibe seiner 3-CD-Box „Legacy“ gewidmet und 2022 und 2023 weitestgehend improvisierte Musik in den jeweiligen Besetzungen aufgenommen. Damit zeigt Fresu eindrucksvoll, mit wie vielen Freiheiten und individuellen Ausdrucksweisen er und seine langjährigen Künstlerkollegen sich gegenseitig und immer auf Augenhöhe begegnen. Auf jeder der drei CDs werden Facetten des so vielseitigen Trompeters offengelegt, sind spannende Dialoge und Soli an der Tagesordnung. So bietet „Legacy“ jede Menge interessante Puzzlestücke, die, am Ende zusammengelegt, vielfarbige und schillernde Bilder eines Ausnahmemusikers ergeben.