Anouar Brahem After The Last Sky (ECM/Universal)

Das Album „After The Last Sky“ entstand unter dem Eindruck des Krieges in Gaza. Aufgenommen im Mai 2024 in Lugano, bezieht sich die Musik auf die Maqams der arabischen Tradition ebenso wie auf Improvisationen, wie man sie vom Kammerjazz und der klassiknahen europäischen Ideenwelt kennt. Ohne Worte, aber durchzogen von tiefen Emotionen der Trauer, des Mitgefühls, der Wut formulieren der Oud-Meister Anouar Brahem und seine Mitspieler/-innen, die Cellistin Anja Lechner, der Pianist Django Bates und der Kontrabassist Dave Holland, ihr Statement des Humanen, das im Spielen Empathie und Gemeinsamkeit vermittelt. Frieden ist ein Versprechen, Musik ist eine Möglichkeit, sich wortlos danach auszustrecken. Sie kann so vieles transportieren, auch die Sehnsucht nach einer Humanität, die sich als Basis von Kultur ernst nimmt. So beschwört „After The Last Sky“ musikalisch einen Raum der Offenheit, der Begegnung und der Wertschätzung des anderen.