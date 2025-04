Le Rex 3 Stages (Unit/Membran)

Drei Sessions, drei Bühnen, drei Phasen. Die Band um den Schweizer Saxofonisten Marc Stucki übt sich in mehrdeutiger Dreifaltigkeit. Zwei digitale EPs sind bereits erschienen, mit der Veröffentlichung der dritten erscheint der komplette Zyklus als Mini-Box-Set. Dass das Endergebnis größer ist als die Summe seiner Teile, liegt an dem Erzählbogen, den diese beschreiben: EP 1, „Up We Fall“, eröffnet die Trilogie mit Groove: Die ohnehin an eine Brassband erinnernde Besetzung (zwei Saxofone, Posaune, Tuba, Drums) schöpft kreativ aus den Second-Line-Beats von New Orleans. EP 2 nimmt das Tempo auf und öffnet den Raum für Experimente. Diese Entwicklung vollendet sich auf der dritten Einspielung: Hier wird mit einer Detailversessenheit mit Metren und Breaks gespielt, die an den New Yorker M-Base-Sound erinnert.