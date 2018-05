Oxana Voytenko Quartet

Selbst in Zeiten der totalen Globalisierung berührt es einen seltsam, wenn eine Jazzsängerin nicht englisch singt. Die Russin Oxana Voytenko singt zwei der neun Lieder auf ihrem Debütalbum in ihrer Muttersprache, aber auch da kann ihre leicht verschattet klingende Stimme überzeugen. Sämtliche Songs hat Voytenko selbst verfasst und ihr Begleittrio wird angeführt von dem renommierten Pianisten Vadim Neselovsky. Die Sängerin hat klassische Gitarre studiert und entdeckte erst mit Anfang 20 (mittlerweile ist sie 32) über Al Jarreau und Billie Holiday den Jazz für sich. Sie studierte Jazzgesang in Hannover und lernte in New York Christian Finger, den Schlagzeuger ihres Trios, kennen. Der Aufenthalt dort führte sie zurück zu ihren Wurzeln: „Als ich aus der Subway kam, sah ich mich als Kind am Strand entlanglaufen, wo man manchmal ein kleines Stück Bernstein findet.“ Der hat ihrem Album den Titel gegeben, auf dem wir nun eine neue Stimme entdecken.