Outward Bound + Ronan Guilfoyle I Can See Clearly Now (Unit/Membran)

Wenn man an die griechische Insel Kreta denkt, assoziiert man damit wohl kaum improvisierten Jazz, sondern eher traditionelle folkloristische Klänge, die manchmal auch Elemente aus Afrika und Asien integriert. Beim Trio um den Pianisten Antonis Tsikandilakis hört man davon allerdings nichts mehr, sie erzeugen mit Klavier, E-Gitarre und Schlagzeug vielmehr eine erstaunlich abwechslungsreiche, und, wie es heißt, spontane Klangpalette. Diese offeriert freie Formen, in denen Fragmente von Akkordprogressionen auf schwebende Themen treffen, die dazu durch scheinbar unstrukturierte Tonfolgen einen Kontrast schaffen, um dann mit stimmlichen Ausbrüchen, eruptiven Gitarrenkaskaden und dem Bassfeuer ihres irischen Gastes Ronan Guilfoyle ein rundum faszinierend anarchisches Musikerlebnis generieren.