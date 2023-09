Opentheboxtrio & Kit Downes Unperfect Buildings (Double Moon/Bertus)

Es ist eine besondere Art, Ideen zu verschmelzen, an der Oberfläche dezent, im Resultat weit und bunt gefächert. Man findet Prog-Rockiges, nicht im Sound, eher in der Gestaltungshaltung, dem Gegeneinander der dynamischen Impulse, in Phrasierungsmustern der Gitarre und kompakt verdichteten, zugleich komplexen Beats. Modern-jazzige Leichtigkeit trifft auf den kompositorischen Ernst des Schlagzeugers Christian Krischkowsky, der sein Opentheboxtrio mit Bassist Axel Kühn und Gitarrist Andreas Dombert mit Nachdruck führt, den Beteiligten aber gleichzeitig improvisierenden Flow verordnet. Kit Downes fügt sich als Gast mit Orgel und anderen Tasten in die Runde, seinerseits ein selbstbewusster, aufmerksamer Teamspieler. „Unperfect Buildings“ wird damit zu Musik ohne stilbeschränkende Vorgaben, bleibt dabei aber in der großen postrockigen Wolke möglicher Offenheit innerhalb klarer Struktur. Ein raffiniertes Dazwischen.