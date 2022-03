Olivia Trummer For You (Warner)

Aus der Not eine Tugend zu machen: Das hat sich Olivia Trummer bei den Aufnahmen zu ihrem neuesten Werk auf die Fahne geschrieben. Ihr blieb auch keine andere Wahl, die Umstände boten wenig Spielraum. Denn vier der fünf an „For You“ beteiligten Musiker befanden sich während des zweiten Shutdowns in Italien. Also reiste die Stuttgarter Pianistin und Sängerin in die Heimat ihres Lebens- und Arbeitspartners Nicola Angelucci, um mit ihm am Schlagzeug sowie Bassist Rosario Bonaccorso die elf selbst geschriebenen Stücke in Mailand einzuspielen. Der italienische Trompeter Fabrizio Bosso und US-Gitarrist Kurt Rosenwinkel komplettieren als Gäste das Line-up. „For You“ ist ein sehr persönliches Album geworden. Mit Seelenvollem wie dem Titelsong, mit Souligem wie dem Stück „Piece Of Love“, mit berührenden Momenten wie in „One Way Streets“ und mit lässigen, geschmeidigen, mitunter fein groovenden Jazznummern, in denen Trummer ihre ganze Gestaltungskraft am Klavier und ihre Stärken als Sängerin zeigen kann.