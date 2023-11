Of Cabbages And Kings Yes And. (ofcabbagesandkings.bandcamp.com/album/yes-and)

Und dann waren es nur noch drei: Nach acht Jahren als Vokalquartett haben die Sängerinnen Veronika Morscher, Laura Totenhagen und Rebekka Ziegler dieses Frühjahr einen scharfen Schnitt gemacht, weil sie sich fortan nicht mehr nur mit den vier immer gleichen Stimmen als Of Cabbages And Kings dem Publikum präsentieren wollen, sondern vor allem auch als ein fluide besetztes und flexibel agierendes Gebilde. Wie dieses Vorhaben klingt, haben die drei Kölnerinnen schon mal Mitte August gezeigt, als sie als Vokal-Trio Of Cabbages And Kings auf der Cologne Jazzweek einen Spot mit Sofia Jernberg, Kat Frankie und Kristin Berardi hatten. Mit dem neuen Album, „Yes And.“, stellen Morscher, Totenhagen und Ziegler aber noch einmal ihre eigene Vokalkunst pur und rein in den Mittelpunkt. Die stilistische Bandbreite reicht in den sieben Songs von gospelartigen Liedern über melodiesatte Kanons bis hin zu expressionistischen Experimenten mit rhythmisierten Silben. Dabei legen die drei Sängerinnen eine Varianz in ihren Timbres ebenso an den Tag wie eine Homogenität in ihrer Performance, die ästhetisch und musikalisch oftmals wie entgrenzt klingt, dass sich überhaupt nicht mehr die Frage nach Improvisation oder Komposition stellt.