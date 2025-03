Nik Bärtsch's Ronin Spin (Ronin Rhythm Records/Galileo MC)

Es ist fast schon beängstigend, wie intensiv die Band Ronin des Zürcher Pianisten Nik Bärtsch nach wie vor klingt, obwohl sie schon jahrelang in unveränderter Besetzung aktiv ist. Der Opener des neuen Albums „Spin“ ist ein Paradebeispiel: Auf „Modul 66″ drückt Schlagzeuger Kaspar Rast unermüdlich aufs Tempo, gleichzeitig lässt er in seinem Spiel so viel Raum, dass ein einzelner Beckenschlag zum Ereignis werden kann. Die Linien von Bassklarinettist und Altsaxofonist Sha sind elegant und lasziv und Bärtsch kann auf dem Flügel groovige Akkorde inszenieren, mit einem scharfen Schwenk der linken Hand der Musik aber sofort eine völlig neue Richtung weisen. Ronin ist und bleibt eine erstaunliche Band, die auch in ruhigen Momenten – und von denen gibt es auf „Spin“ viele – immer etwas lauernd Intensives hat.