Nduduzo Makhathini uNomkhubulwane (Blue Note/Universal)

Mit „uNomkhubulwane“ veröffentlicht der südafrikanische Pianist, Komponist, Philosoph und Heiler Nduduzo Makhathini sein elftes Studioalbum, das dritte für Blue Note Records. Mit seinem Trio mit Zwelakhe-Duma Bell le Pere am Bass und Francisco Mela am Schlagzeug hat er eine aus drei Sätzen bestehende Suite eingespielt, die der gleichnamigen Zulugöttin gewidmet ist. In der südafrikanischen Zulukultur sind Musik und rituelle Praktiken eng miteinander verknüpft. Nomkhubulwane ist die Zulugöttin des Regens, der Natur und der Fruchtbarkeit und gilt als Mutter Erde. Das Album beginnt mit „Omnyama“, das in isiZulu „Schwarz“ bedeutet, gefolgt von „Uxolo“ (Frieden). Es widmet sich einem virtuos-dichten, tief spirituellen Geflecht der während der Apartheid unsichtbar gemachten Zulutradition. Ein Meisterwerk.