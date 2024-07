Mondlak / Strassmayer / Friedman Speak Your Truth (Lilypad Music/klaromusic.com)

Normalerweise kennt man die in Köln lebenden Karolina Strassmayer (Saxofon) und Drori Mondlak (Drums) von ihrem gemeinsam geleiteten Quartett KLARO!, mit dem sie in der Regel einen von ihnen geschriebenen Modern Jazz zum Besten geben, der gleichermaßen groovt und swingt und tonal gebunden ist. Um so mehr überrascht dieses Paar nun mit der Improvisationsmusik von „Speak Your Truth“, die sie zusammen mit dem Vibrafonisten David Friedman eingespielt haben. Denn die zwölf Stücke sind tatsächlich frei improvisiert, Formen und Strukturen, Harmonien, Rhythmen und Melodien entwickeln sich erst aus dem Zusammenspiel der drei Musiker/-innen. Antizipation und Intuition sind verantwortlich dafür, dass sich die drei im gemeinsamen Flow der Improvisation aufeinander verlassen können. Denn nur, wer sich der Wahrheit verpflichtet fühlt, klingt authentisch und wahrhaftig.