Michelle David & The True-Tones Brothers & Sisters (Record Kicks/Groove Attack)

Michelle David verdingte sich jahrelang als Mitglied in Gospelshows und Musicalkompanien, in den Nullerjahren machte sie sich mit Soul-und Discocovern einen Namen. Der Sound der in New York aufgewachsenen Wahl-Holländerin wurde einst mit John Lee Hooker verglichen – diese Bluesroots hat sie zum Glück nie ganz abgestreift. Das brillant aufgenommene „Peace“ und der Gospel-Stomper „More Grace“ (diese Slide-Gitarre!) legen Zeugnis ab. Wer be­kommt solch einen Sound diesseits des Atlantiks schon mit soviel Wärme, Feeling und der nötigen Roughness hin? Ihre Begleitband nennt sich mittlerweile The True-Tones – James-Brown-Funk beherrschen sie ebenso lässig wie Psychedelic-Soul, Temptations-style. Der Titel­song ist genial bei Curtis Mayfield geklaut, anderes scheint nach dem Soul-Pop-Rezept der Supremes ausgerichtet – tatsächlich sang David einst Background bei Diana Ross. Eine furiose Retro-Jukebox.