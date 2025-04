Michael Wollny Trio Living Ghosts (ACT/edel)

Die Ausnahme war bei Michael Wollny schon immer die Regel. Jedes Album, jeder Track heben sich ab von jeder musikalischen Dutzendware. Sein erstes Trio namens [em], die Duos mit Heinz Sauer und Joachim Kühn, „Hexentanz“, „Wunderkammer“, „Traumwelten“, auch das schrullige „XXXX“-Projekt gehört dazu. Und jetzt hat der Klangzauberer am Piano wieder etwas abgeliefert, das einen fassungslos zurücklässt. Er und sein Trio mit dem Bassisten Tim Lefebvre und dem Schlagzeuger Eric Schaefer haben im Frühjahr 2024 in der Illipse im saarländischen Illingen eine dieser „Séancen“ festgehalten, das Wiedersehen mit den Geistern ihres Trio-Liederbuches, mit alten Songs, die kurz auftauchen und schon nach wenigen Takten wieder verschwinden, oder bekannten Motiven, die sich plötzlich ausdehnen und neue Geschichten weben. Fast nichts war vorbestimmt. Sie improvisierten einfach, kommunizierten miteinander. Drei Musiker in gewachsener tiefer Vertrautheit. Vier lange Sets, eine Antithese auf Zapping und Fragmentierung, das Spiegelbild einer rasanten Entwicklung, mitreißend, intensiv, von überbordender Dynamik und grenzenloser Vielfalt. Ohne Vergleich. Oder vielleicht doch? Das Keith Jarrett Trio befand sich auf einem ähnlichen Level. Aber Wollny, Lefebvre und Schaefer sind jetzt schon weiter. Ein Sternenstück!