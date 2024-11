McCoy Tyner / Joe Henderson Forces Of Nature – Live At Slugs' (Blue Note/Universal)

Eigentlich hätte man gleich das komplette Quartett als Interpret aufführen können, denn mit dem Bassisten Henry Grimes und dem Schlagzeuger Jack DeJohnette ist auch die Rhythmusgruppe wahrlich nicht von schlechten Eltern. Das All-Star-Quartett versenkt sich auf dieser Live-Aufnahme, die im Frühjahr 1966 im legendären Slug’s (der Trompeter Lee Morgan wurde dort 1972 erschossen) im New Yorker East Village mitgeschnitten wurde, unter anderem in „Isotope“, das gerade erst auf Hendersons Album „Inner Urge“ veröffentlicht worden war, und in Tyners „The Believer“, das dieser noch als Teenager geschrieben hatte. Der einzige Standard – und die einzige Ballade – auf „Forces Of Nature“ ist „We’ll Be Together Again“. In seinem Solo zitiert Henderson den irischen „Swallowtail Jig“ – und zwar gleich zweimal, ein Zufall wird es also nicht gewesen sein. Nicht nur solch kleine Delikatessen machen das Live-Album zu einem wichtigen Stück Jazzgeschichte.