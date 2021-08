Matthieu Mazué Trio Cortex (Unit/Membran)

Im Kortex werden die Erinnerungen gespeichert, also Informationen. Aber auch alle zielgerichteten Handlungen und das Gefühlsleben würden ohne die Hirnrinde nicht möglich sein. Und so scheint die Wahl dieses Begriffs zwar plakativ, doch letztlich zutreffend. Denn ohne Vorgeschichte und damit verbundene Gefühle wäre Musik, in diesem Fall die des französischen Pianisten Matthieu Mazué, wohl kaum möglich. Die ist meist ausgesprochen lebhaft, zeigt sich heftig, aber auch mal introvertiert und darin vom Trio aus der Schweiz, Bassist Xaver Rüegg und Drummer Michael Cina, stets in großer klanglicher Vielfalt umgesetzt. Besonders herausstechend sind das enorm rhythmische Spiel und die prononcierten Phrasierungen, mit denen Mazué die Dringlichkeit seiner eigenwillig expressionistischen Kompositionen unterstreicht, die fraglos in der Nähe zu Andrew Hill und Craig Taborn verortet werden können. Also eine erstaunlich reife, in jedem Moment packende Musik für einen 25-Jährigen!