Mariá Portugal Erosao (Fun In The Church/Bertus)

Im Jahr 2020 hatte das moers festival Mariá Portugal als „Improviser in Residence“ geladen. Pandemiebedingt waren Bandaufnahmen schwierig, doch die Schlagzeugerin/Sängerin/Produzentin hatte bereits in ihrer brasilianischen Heimat São Paulo Material im Septett eingespielt. Dabei ließ sich Portugal von brasilianischen Klassikern wie Caetano Veloso inspirieren – nur um allzu viel Lieblichkeit während der Postproduktion zu zerstören. Synthiebässe treffen auf hallige Bläser, dann brechen Stakkatoeffekte herein, als sei gerade das Schnittprogramm abgestürzt. Dieser Noise-Jazz wird stets durch wunderbar weiches, brasilianisches Portugiesisch geerdet, dazu gibt es in „Dois Litorais“ meditativ nordische ECM-Stimmung mit warmer Bassklarinette. Das 13-minütige „Um Olho Alberto“ besteht zur Hälfte aus Froschquaken – passender hat den Begriff „Ambient“ lange niemand mehr definiert.