Marc Mezgolits Unchanging (Unit/Membran)

Bei Konzerten sind Bassgitarristen oft die Abräumer. Während die anderen versuchen, den Ton anzugeben, halten sie gemeinsam mit dem Schlagzeug die Band zusammen, bis dann ein Solo als Gestaltungsraum das virtuose Spektrum öffnet. Der in Basel lebende Wiener Marc Mezgolits weitet diese Idee des Grundlageninstruments auf ein ganzes Albumprogramm aus. „Unchanging“ stellt ihn mit zehn Stücken vor, die mal lautenartig, mal im Stil von Picking-Gitarristen oder als Groove-Souverän das Griffbrett erforschen. Man ahnt Vorbilder, ein wenig Lionel Loueke und Pat Metheny, vielleicht auch etwas Björn Meyer. Aber das wäre zu kurz gegriffen, denn Marc Mezgolits klingt bei allem so selbstverständlich musikantisch und zugleich spieltechnisch unabhängig, dass „Unchanging“ mal eben einen Standard setzt. So kann man auch Bass spielen, mit der Betonung auf Gitarre.