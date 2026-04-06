Mamas Gun Dig! Légère Recordings/Broken Silence

Lässig geht es schon los, das sechste Studioalbum der britischen Band Mamas Gun. Die auf einem 16-Spur-Analogband aufgenommene Musik versetzt den Hörer sofort in eine schön entspannte Stimmung – weil eben der Gesang von Songwriter Andy Platts so geschmeidig funkelt, so wie die dezenten Grooves von Bassist Cameron Dawson und die zart anschiebenden Rhythmen von Schlagzeuger Chris Boot. Gitarrist Terry Lewis hat den Bogen raus, weiche und warme, auch mal kurzzeitig rockige, herrlich Oldschool-mäßige Gitarrensounds zu produzieren, denen sich Dave Oliver auf Klavier, Hammondorgel und Wurlitzer nahtlos anschließt. So musizieren die Briten hier elf wunderschöne Stücke lang fließend und wie aus einem Guss zwischen Jazz, Soul und auch Gospel, mit feinen Call-&-Response-Gesängen, und lassen dabei Stilgrenzen oft gar nicht spürbar werden. „Dig!“ ist zeitlos schöne Musik, die mit ihrer Klangästhetik längst vergangener Jahrzehnte viel Futter bietet für Herz und Seele.