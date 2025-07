Magnus Mehl Tiny Brass Band Live Nwog/Indigo

Drei Bläser und ein Schlagzeug: Selbst im sonst so vielseitigen Jazz ist eine derartige Besetzung ungewöhnlich. Doch die Tiny Brass Band von Saxofonist Magnus Mehl zeigt, dass dieses Konzept durchaus aufgehen kann. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Die Tuba von Johannes Bär übernimmt kurzerhand ihren ehemaligen Platz anstelle des Basses ein, Trompeter Christian Mehler spiegelt das Spiel von Mehl, und dessen Bruder Ferenc hält die Band mit den Grooves und Impulsen vom Schlagzeug am Laufen. Große Klangflächen darf man nun allerdings nicht erwarten, vielmehr setzt das Quartett auf Reduktion. Das klingt bei „Autumn In Novi Sad“ oder auch dem Evergreen „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ hervorragend, wird aber schwierig, wenn die Bläser wie bei „Eisprinzessin“ anfangen, Strukturen aufzulösen und an die Grenzen der Musik gelangen.