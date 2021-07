Lyric Echoes Beautiful Things Don't Ask For Attention (Unit/Membran)

Seine Vorbilder dürften irgendwo zwischen Brian Eno und Michael Rother liegen, denn der Zürcher Daniel Strässler entwirft unter dem Namen „Lyric Echoes“ sphärische Instrumentalmusik, die vorrangig mit Gitarre und elektronischen Instrumenten erschaffen wird. Dass die herkömmlichen Weltraumassoziationen, die mit dieser Ambient-Musik einhergehen, auch Strässlers Sache sind, davon zeugen Kompositionen mit Titeln wie „Planet“ oder „Spheres“. Ganz ruhig entfalten sich so Klangpanoramen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen, manchmal auch einfach wieder darin verschwinden, sich manchmal aber auch zu beeindruckender Klangfülle erweitern. Seine Musik wird auch immer wieder gerne von Dokumentarfilmern benutzt, so zum Beispiel in Christian Labharts Film „Kämpfen für Olympia“. Trost in pandemieschweren Zeiten liefert Strässlers Musik sicherlich, die Frage „Why Do Animals Fight“ hat sich wohl schon so mancher gestellt.