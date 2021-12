Lutz Krajenski Orbit (Künstlerhafen/edel)

Europameister an der Wersiorgel – diesen Titel hatte sich Lutz Krajenski schon als Teenager erspielt. Und danach aber erst einmal richtig Karriere gemacht. Beim Welthit „Sex Bomb“ von Mousse T. spielt er die Orgel, mit Roger Cicero arbeitete er ebenso wie für Randy Crawford, Omar oder Roachford. Mit „Orbit“ präsentiert der Tastenmann aus Hannover nun seine eigene musikalische Umlaufbahn. Und die kann sich wahrlich hören lassen. Opulenter Breitwandsoul, funkige Bigbandklänge, HipHop und jede Menge coole Grooves bestimmen die zwölf Nummern dieser herrlich international klingenden Produktion. Dass die raffiniert produzierten Songs so gut und unglaublich lässig rüberkommen, liegt neben den Arrangements von Lutz Krajenski auch an den beteiligten Musikern und den erstklassigen Stimmen von Ken Norris, Sharon Phillips, Alana Alexander oder Rapper Almighty Warpath. Krajenski serviert hier Soul-Jazz aus Deutschland, der richtig groß klingt.