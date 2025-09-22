Lori Williams

Here We Are

Double Moon/Bertus

Lori Williams – Here We Are (Cover)„Here We Are“: So stellt sich das österreichische Sextett der US-amerikanischen Sängerin Lori Williams vor. Schon 2012 hatte der Wiener Saxofonist und Flötist Bernhard Wiesinger die 1967 geborene Sängerin gefragt, ob sie sich vorstellen könne, an der Workshop- und Konzertreihe Poysdorf Jazz & Wine mitzumachen. So machte sich Williams, die in Washington aufgewachsen war, dort als Studentin das Jazzprogramm des College-Radios moderiert hatte, in Japan gelebt hat und sich gesanglich zwischen Abbey Lincoln und Dianne Reeves verortet, auf nach Niederösterreich, wo sie seitdem jedes Jahr lehrt und mit der Workshop-Band um Wiesinger auftritt. „Here We Are“ wurde zum Signaturstück des Dozenten-Ensembles, das jetzt sein gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht. Williams schrieb die Texte zu den Songs, die sie mit spielerisch-eleganter Leichtigkeit moduliert, oszillierend zwischen Jazz, Soul und Gospel.

Text
Maxi Broecking
, Jazz thing 160

Veröffentlicht am 22. Sep 2025 um 07:58 Uhr unter Reviews

Jazz Zum Dritten 2025

Navigation: Weitere Artikel und Kommentare

  • Ausgabe 160 September/Oktober 2025, ab 29.08. am Kiosk

Ausgabe 160

Newsletter

Neues

Jazzthing.tv

Mehr…

Rubriken

Gesobau Jazz & Soul Award 2025
jazzthing.tv

Jazz thing finden und kaufen

Abonnieren
Einzelhändler finden…
dpv (Logo)
Menü