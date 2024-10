Laurie Anderson Amelia (Nonesuch/Warner)

Mit „Amelia“ erscheint nach sechsjähriger Pause das neue Album der Sängerin und Performancekünstlerin Laurie Anderson. Die Aufnahme entstand gemeinsam mit dem tschechischen Orchester Filharmonie Brno unter der Leitung von Dennis Russell Davies. Als Gastkünstler/-innen dabei sind unter anderen Anohni, Marc Ribot, Gabriel Cabezas, Rob Moose und Ryan Kelly. Mit dem Album zeichnet Anderson den letzten Flug der US-amerikanischen Flugpionierin und Frauenrechtlerin Amelia Earhart als düstere Klangerzählung nach, die am 2. Juli 1937 als über dem Pazifik verschollen gemeldet wurde. Andersons per Vocoder verzerrter Sprechgesang basiert auf Textfragmenten Earharts aus ihren Flugtagebüchern und Telegrammen, die sie an ihren Mann schrieb. Anderson sagte selbst, sie habe versucht, sich vorzustellen, wie eine Frau in den 1920er- und 1930er-Jahren gedacht habe, die um die Welt fliegt. Selbstbewusst und furchtlos.