Lars Møller, Palle Mikkelborg & NDR Bigband Echoes DaCapo Records/Naxos

Die spirituelle Kraft von Musik, auch als Resonanzraum und Widerhall, erforscht der dänische Saxofonist Lars Møller in seinen Kompositionen, in denen er indische Ragas, brasilianische Sklaven- und dänische Volkslieder mit Jazz verbindet. Auch als Musik des Widerstands wie in dem Eröffnungsstück „Salt“, das sich auf den Salzmarsch Gandhis 1930 gegen die britische Kolonialherrschaft bezieht. Das 2019 im dänischen Aarhus mit dem großartigen Trompeter Palle Mikkelborg aufgenommene Konzert beginnt mit einem langsamen Solo Møllers, das der Klangkörper der NDR Bigband mit ernster Tiefe zu einem Marsch der Demonstrierenden werden lässt. Beeindruckend auch das Herzstück des Albums, Møllers dreiteilige Suite „Echoes Of India“ und sein „Folk Song No.1″, der sich auf ein altes dänisches Erntelied bezieht und so den Kreis kunstvoll schließt.