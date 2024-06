Kronos Quartet Outer Spaceways Incorporated (Red Hot Org/redhot.bandcamp.com)

Das Kronos Quartet hat sich schon mannigfaltiger Musik angenommen, von Steve Reich und Terry Riley über Thelonious Monk und Osvaldo Golijov bis hin zu Woody Guthry und Dick Dale. Wenn sich das wahrscheinlich berühmteste Streichquartett der Welt nun der Musik von Sun Ra annimmt, unterstreicht das einmal mehr den Wandel im Umgang mit dem Lebenswerk des Saturn-Geborenen. Lange wurde Sun Ra als Scharlatan verlacht, mittlerweile gilt der Protagonist des Afrofuturismus immer mehr als einer der größten musikalischen Visionäre des 20. Jahrhunderts. Und genau so setzt ihn das Kronos Quartet in Szene. Zur Seite stehen der Viererbande um Violinist David Harrington Mitverschworene wie Steven Bernstein, Laurie Anderson, Ambientguru Laraaji oder Mr. Bungle-Gitarrist Trey Spruance. Es gelingt dem Quartett, sich dem Kosmos von Sun Ra aus unterschiedlichsten Perspektiven zu nähern, mal klassisch, mal jazzig, mal psychedelisch. Das in jeder Hinsicht unvorhersehbare Ergebnis ist ebenso packend wie unterhaltsam.