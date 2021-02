Kristjan Randalu & Dave Liebman Mussorgsky Pictures Revisited (BMC/Galileo MC)

Mussorgskys Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ von 1874 ist ein höchst beliebtes Objekt musikalischer Adaption und Bearbeitung. Mehr als 30 Orchesterfassungen soll es davon geben und noch weit mehr Kammermusikbearbeitungen – sogar für zwei Marimbas, für drei Gitarren, für Akkordeon oder Glasharfe. Seit der Version von Emerson, Lake & Palmer (1971) sind die „Bilder“ auch in Rock und Jazz enorm beliebt – kein Wunder bei diesen starken Melodien und heftigen Rhythmen. Kristjan Randalu (Piano) und Dave Liebman (Sopransax) haben ihren eigenen Weg zu Mussorgsky gefunden – das Klavieroriginal ist dabei stets präsent. Doch der Pianist bricht immer wieder in kleine Episoden aus, die sich organisch aus dem Notentext ergeben. Liebman spielt noch stärker mit den Melodien, intoniert sie jazzig, wickelt sie in improvisierte Linien ein, umgarnt sie mit sanglichem Charme. Wir hören die beiden quasi im intimen Triospiel mit Mussorgsky selbst, sehr cool, sehr seelenvoll, ganz unverkrampft. Als Zuhörer atmet man hier tief und leicht.