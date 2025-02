Kristin Korb Sweet Dreams (Giant Sheep Music/kristinkorb.bandcamp.com)

Kristin Korb löste für dieses Album ausgewählte Songs des Pop-Duos Eurythmics aus ihrem ursprünglichen Gefilde und setzte sie in einen modernen Jazzkontext. Dabei zeigt sie sich als versierte Bassistin und Sängerin, vor allem aber als findige Arrangeurin. Die Interpretationen erstrecken sich von einer lässig bluesig-jazzigen Version von „We two are one“ bis zur grazilen Jazzballade „When tomorrow comes“. Für „Lifted“ formt Korb sich und dem Ensemble einen dezenten Spannungsbogen, an dem entlang sich das Stück und die einzelnen Instrumentalstimmen entfalten. Besonders das langjährig etablierte Kerntrio mit Magnus Hjorth am Klavier und Snorre Kirk am Schlagzeug kommt mit feinsinnig aufeinander abgestimmter Interaktion zur Geltung. Weitere Soloparts, Akzente und Klangfarben bringen die gefeatureten Solisten mit.