Knats Knats Gearbox/Rough Trade

Was bitte ist „Geordie Jazz“? So bezeichnet die Band Knats aus Newcastle ihre Musik. Die Antwort ist schnell gefunden, denn Knats waren als Begleitband des in jeder Hinsicht mitreißenden Jazz-Coming-Outs von Black-Midi-Mastermind Geordie Greep unterwegs. Auf ihrem Debütalbum geht es nicht ganz so wild daher wie in den Materialschlachten von Greep, und doch erwartet den Hörer auch hier in jedem Track ein anderes Feeling. Das Album bietet Brit-Fusion im allerbesten Sinne, groovy, unaufgeregt, bekömmlich. Der Band geht es immer um die Essenz. Alles Überflüssige wird weggelassen. Bass und Schlagzeug geben unüberhörbar Ton und Takt an, drängen sich aber nicht in den Vordergrund. Dub-Elemente kommen bei diesem Wechselbad ebenso zum Tragen wie Musette-Anleihen, Seventies-Feelings gehen mit Nineties-Sounds einher, und wenn die Improvisationen hin und wieder abheben, bleiben sie trotzdem auf dem Tanzboden. „Knats“ ist ein Album, das Spaß macht, weil es so wenig will und doch so viel schafft.