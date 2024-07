Kenny Wollesen Latrala (Otherly Love/Bandcamp)

Über drei Jahrzehnte hat sich die rhythmische Allzweckwaffe Kenny Wollesen mit Arbeiten unter eigener Regie zurückgehalten und sich mit supportiven Nebenrollen in Bands von John Zorn, Bill Frisell oder Steven Bernstein begnügt. „Latrala“ ist nun schon sein zweites Leaderalbum in kurzer Zeit, und man hört sofort, dass hier ein Knoten platzt. Mit Gitarrist Tony Scherr, Synth-Spezi Michael Coleman, Bassist Christopher Thomas und Drummer Nasheet Waits begibt er sich auf ein Rennen durch die New Yorker Straßenschluchten. Doch wozu braucht der Drummer einen Drummer? Weil er sich hier selbst aufs Vibrafon konzentriert. Diese Musik ist bester Jazz-Rock mit dem Hang zur Downtown-Hyperventilation aus den guten alten Knitting-Factory-Tagen. Erinnerungen an Bands wie Naked City oder Wayne Horvitz‘ The President werden wach. Jeder versucht hier permanent jeden zu überholen, doch am Ende jeden Tracks kommen sie immer gemeinsam ins Ziel. „Latrala“ ist die pure Lust an hemmungsloser urbaner Energie, höchst ansteckend, selbst wenn man des ewigen Molochs müde ist.