Karl Ratzer & Ed Neumeister Alone Together (Enja/Edel)

I n diversen Ensembles spielen sie schon seit einem Jahrzehnt zusammen. Jetzt aber haben sich Gitarrist Karl Ratzer und Posaunist Ed Neumeister auch als Duo gefunden. Der Österreicher und der Amerikaner stürzen sich auf „Alone Together“ genüsslich auf einen Schwung Klassiker des „Great American Songbook“ sowie zwei schöne Songs aus der Feder von Ratzer. Das Duo nimmt die bekannten Vorlagen von Liedern wie „Body & Soul“, „I‘m Old Fashioned“ oder auch das Titelstück des Albums als Ausgangspunkte für spannende Unterhaltungen. In denen geht es hin und her, und dabei fällt der eine dem anderen auch schon mal in die Parade. Ganz gewollt und ganz ungezwungen. Das hält diese Interpretationen stets frisch. Auch, weil Neumeister gerne mal den Dämpfer für sein Posaunenspiel nutzt und damit interessante, Wah-Wah-ähnliche Vokalisen einstreut, während Ratzer an einer Stelle sogar tatsächlich mal singt.