Judi Silvano & The Zephyr Band

Die amerikanische Jazzsängerin Judi Silvano hat Koryphäen wie den Gitarristen Kenny Wessel, den Bassklarinettisten Adam Kolker und den Tenoristen Joe Lovano, der das Album überdies auch produziert hat in ihrer Zephyr Band, man kann also davon ausgehen, dass sie nicht gerade einen schlechten Ruf in der Szene genießt. In schrägen, manchmal ausufernden Stücken („Riding A Zephyr“ dauert knapp zwölf Minuten) verpackt Silvano ihre Weltsicht mit manchmal sehr komischer Offenheit in pastell schimmernden Klanglandschaften, die von gleich zwei Gitarristen – der zweite ist Bruce Arnold – gestaltet werden. Dabei kann Silvano manchmal zärtlich und spirituell, an anderen Stellen wieder rau und verrückt klingen – ihrer Stimme haftet ein eigenartig unverbildeter Charme an, der trotz mancher komplexer Passagen so gar nichts Akademisches an sich hat.