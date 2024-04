Jonas Timm Narcis (Double Moon/Bertus)

Man kann auf viele Formen reisen. Dem Leipziger Pianisten Jonas Timm genügt ein ausgezeichnetes Septett, um sich mit „Narcis“ weit in die Latinwelt hineinzubegeben. Neben ihm selbst sind der Posaunist Johannes Lauer, der Gitarrist Bertram Burkert, Akkordeonist Tino Derado, Bassist Lorenz Heigenhuber und das Rhythmusgepann Diego Piñera und Robby Geerken am Start. Gemeinsam be­wegen sie sich von modern jazzigen Latinarrangements aus weiter in eine stilis­tische Zwischensphäre, die spanische, brasiliani­sche, argentinische und kubani­sche Elemente mit ausgefeilter Songdramaturgie verknüpft. Die Mischung wirkt leicht, selbstverständlich, obwohl die Kompositionen für sich bereits komplizierte, motivisch verwobene Geschichten erzählen. Timm selbst leitet das Ensemble mit Nonchalance, lässt den Solisten Raum und dem Grup­pensound die Chance, als Ganzes zu wirken. Eine Hörreise in die Ferne mit der Kraft der Nähe.