Jon Balke Skrifum (ECM/Universal)

Der Pianist Jon Balke ist seit jeher ein Klangforscher. Nun führt man den Begriff Klangforscher gern vorschnell im Munde, wenn ein Musiker aus dem Rahmen der Konvention fällt, aber auf den norwegischen Tastenexplorer trifft das wirklich zu. Auf seinem neuen Album „Skrifum“ spielt er Klavier und ein Gerät namens Spektrafon. Dieses Audio Processing Tool, wie Balke es nennt, wurde von einem Klangtechniker extra nach seinen Anforderungen entwickelt. Es dient dazu, eine Soloperformance auf dem Klavier zu formen und abzurunden. Man darf das so verstehen, dass jeder Ton in seine Spektralsounds aufgelöst und ihm somit eine Umgebung geschaffen wird, die vom Ton selbst ausgeht. Wir hören also ein Klavier und doch viel mehr als nur ein Klavier. Balke limitiert seine Hörer aber nicht auf Zaungäste eines klanglichen Experiments, sondern lässt sie teilhaben an den kompositorischen Ergebnissen seiner Forschung. Seine unterkühlt kristallinen Fraktale sind von einer tiefgründigen Simplizität, deren abstrakte Schönheit hohes Verführungspotenzial aufweist.