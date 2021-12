Johannes Mössinger & Joel Frahm Call It Even (Unit/Membran)

Joel Frahm gehört zu den Saxofonisten, die unermüdlich immer wieder neue Herausforderungen suchen. Er leitete eigene Quartette und Trios, hat aber auch in Großformationen oder als Begleiter der Sängerin Jane Monheit von sich reden gemacht. Mit dem Pianisten Johannes Mössinger, der schon lange diesseits und jenseits des Atlantiks unterwegs ist, hat er seit einigen Jahren eine rege Duobeziehung. Die Live-Aufnahme „Call It Even“ vereint im Wesentlichen Standardinterpretationen, ist aber kein lahmes Veteranentreffen, sondern ein kreativer Austausch elektrisierender Ideen. Wie die beiden durch „Cherokee“ oder „It Could Happen To You“ stürmen, zeigt, dass man mit kantiger Reflexionskraft immer wieder neue Perspektiven entdecken kann. Mössingers eigene „Suite 4-2-5″, die er auch schon mit seinem Quartett aufgenommen hat, demonstriert dann das expressive Niveau dieses Duos in lässiger Pracht.