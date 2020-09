Joe Haider Sextett As Time Goes By (Double Moon/in-akustik)

Eigentlich wähnten ihn viele schon längst im musikalischen Austrag: ein bisschen die Seele in seiner Wahlheimat Schweiz baumeln lassen, das Leben genießen. Dabei ist Joe Haider unvermindert aktiv, unruhig, umtriebig und kreativ. Dass seine nach wie vor regelmäßig erschienenen Alben bislang allenfalls aus Respekt vor seiner Lebensleistung Beachtung fanden, mag hin und wieder durchaus berechtigt gewesen sein. Dennoch sollte man gerade bei seiner aktuellen CD nicht den Fehler begehen, wieder in den gewohnten Rezeptions-Reflex zurückzufallen. Denn „As Time Goes By“ offenbart trotz des nostalgischen Titels nach langer Zeit wieder eine Seite des Pianisten, die seine Ausnahmestellung deutlich unterstreicht. Mit einem Sextett aus drei Generationen (Heinz von Herrmann, Johannes Herrlich, Bert Joris, Raffaele Bossard und Dominic Egli) entfacht der alte Brummbär gleich mehrere Lunten vom launigen Jazz-Walzer über virile Hardbop-Wühler bis hin zu feinen Balladen. Das Erstaunliche ist jedoch die Energie, mit der Alt und Jung ihren Job verrichten. Ein zeitlos ästhetisches, famos swingendes und bemerkenswert vitales Album. Ein echter Haider!