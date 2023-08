Jin Jim New Choices (Maarweg/Zebralution)

Schon klar, im Mittelpunkt von Jin Jim steht der Flötist Daniel Manrique-Smith und seine Aufsehen erregende Virtuosität. Dabei tragen die anderen Mitglieder von Jin Jim mindestens genauso viel zur energetischen und einnehmenden Musik des Quartetts bei – allen voran Schlagzeuger Nico Stallmann, der nicht nur über eine beeindruckende Matte verfügt, sondern mit allen Wassern der Rock-Schlagzeug-Schule gewaschen ist. Mit dem Produzenten Wolfgang Stach (Dominic Miller, Guano Apes) haben Jin Jim nun ihr drittes Album eingespielt. Die Spannweite der Musik geht laut dem amerikanischen Downbeat Magazine „von Hawkwind bis Herbie Mann“ – und das gilt für das Album „New Choices“, wo sich Prog-, Hard-Rock und Jazz begegnen, auf alle Fälle. Bis auf Björks „Army Of Me“ stammen sämtliche Songs von Gitarrist Johann May und Bassist Ben Tai Trawinski – was zeigt, dass die Talente bei Jin Jim überreich und gleichmäßig verteilt sind. „New Choices“ machen wach!