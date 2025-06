Jim Mcneely / Frankfurt Radio Symphony / Frankfurt Radio Big Band Primal Colors Challenge/H'Art

„Primal Colors“ ist das Abschiedskonzert von Jim McNeely, nachdem er in Frankfurt 16 Jahre lang der hr-Bigband vorstand. Und wenn es dort heute heißt, er habe das Orchester auf ein neues musikalisches Level gehoben, liefert diese Suite aus McNeelys Feder den Beweis. Sie besteht aus fünf Sätzen und vier Überleitungen, die Parallelen zum Farbenspektrum erklären sich von selbst. So beginnt das Werk in Schwarz, aus dem Dunkeln erheben sich fast wagnerianisch die ersten, langen Töne und formieren sich zum symphonischen Klang. Außer der Bigband war auch das hr-Sinfonieorchester beteiligt, was zu Klangmischungen und Effekten führt, die weit über die Masse der ubiquitären Bigbandeinspielungen hinausgehen. McNeely zieht alle kompositorischen Register, von Debussy über Ellington und Gershwin bis Gil Evans, und kann sich dabei auf einen erstklassigen Klangkörper stützen.