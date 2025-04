Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra Still Blooming (Decca/Universal)

Ein nostalgisches Vergnügen, ausgestattet mit einer Menge Starpower, ist das neue Album von Jeff Goldblum, das er mit dem Mildred Snitzer Orchestra eingespielt hat. Gleich den Opener „I Don’t Know Why“ singt Ariana Grande und damit dürften eine Menge Teenies diese Musik hören, die sonst sicher kaum Anknüpfungspunkte mit klassischem Mainstream-Swing haben. Auf „The Best Is Yet To Come“ ist dann Scarlett Johansson zu hören und „Stella By Starlight“ wird von Maiya Sykes gesungen, die bei Nina Simone und Betty Carter studiert hat. Goldblum selbst ist der Organist und Pianist des ominösen Mildred Snitzer Orchestras, drängt sich keineswegs in den Vordergrund und liefert trotzdem schöne Beiträge ab – zum Beispiel das Solo und allgemein sein Hammond-Gewaber auf „The Grease Patrol“. Der Mann hat eben nicht nur Musikalität bis in die Haarspitzen, sondern verfügt auch über einen verschmitzten Humor.