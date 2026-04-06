Jasper Høiby's 3 Elements Conversations Of Hope Edition/Bertus

Das Pianotrio lässt Jasper Høiby einfach nicht los. Nach dem vorläufigen Aus des Erfolgsdreierbunds Phronesis entwickelte der dänische Kontrabassist mit drei Elements ein Konzept, in dem er das Format für sich und die Zuhörenden spannend hält – und zwar durch den steten Wechsel der Anspielpartner. Für „Conversations Of Hope“ lud sich Høiby mit dem Pianisten Xavi Torres und der Drummerin Naíma Acuña diesmal Gäste aus Spanien ein. Ein stilles Glühen geht von der skandinavisch-iberischen Gesprächsrunde aus, die sich allerdings – wie in „Safe Passage“ – von einem filigran-vielgestaltigen perkussiven Flüstern zu höchst leidenschaftlichen Äußerungen steigern kann. Høibys eigenwillige Stücke sind irgendwo zwischen der krummtaktigen Mittelmeerenergetik des Basskollegen Avishai Cohen und der aufwühlenden Nachdenklichkeit des Nordens angesiedelt. Die „Conversation Of Hope“ macht Hoffnung für die Zukunft des Pianotrios jenseits poppig-swingender Pfade.