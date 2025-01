Ingi Bjarni Hope (Losen Records/losenrecords.no)

Auf seinem siebten Album „Hope“ präsentiert sich der isländische Pianist und Komponist in neuer Besetzung: Das hochkarätige Quartett mit Anders Jormin (Bass), Hilmar Jensson (Gitarre) und Magnús Trygvason Eliassen (Drums) verleiht den Stücken von Ingi Bjarni eine durchdringende Strahlkraft. Bereits 2023 in Göteborg aufgenommen, nehmen sich die Musiker Zeit, einen fragilen, nordischen Klang zu kreieren. Bjarni beweist sein Talent als erfahrener Arrangeur besonders, indem er jedem Instrument einen dedizierten Raum zur freien Entfaltung eröffnet. Er selbst demonstriert ein Klavierspiel, das in seiner Reduktion und kurzen solistischen Elementen den roten Faden des Albums bildet. Mit „Hope“ gelingt Bjarni ein Werk, das durch subtile Eleganz und harmonisches Zusammenspiel lange nachhallt.