Heinrich von Kalnein & Sophie Min Intertwined Trees (Natango Music/Galileo MC)

Sophie Min und Heinrich von Kalnein verweben an Klavier und Flöten mäandernde Melodien und Harmonien fließend miteinander („Intertwined Trees“) oder umschleichen und umgarnen sich fast geisterhaft in einem vollständig improvisierten Stück („Free Flow“). In den meist von Min komponierten Stücken musiziert sich das Duo immer wieder in eine mehr kammermusikalische Richtung, bleibt über weite Strecken aber fest verankert im modernen Jazz. Dabei lassen vereinzelt spannende fernöstliche Einflüsse aus Mins Ideenspektrum besonders aufhorchen („Mole“, „Western Sunsets“). Eine souverän verwendete Palette von Formen und Klangfarben trifft auf spontane Ideen und Freude am dialogischen Zusammenspiel. Aufgezeichnet wurde das Album nach ei­nem ersten Duokonzert innerhalb weniger Studiostunden. Eine gelungene Spontan­aktion.