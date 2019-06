Heinrich von Kalnein & Meretrio

Seine Zeit als Leiter der Jazz Bigband Graz beendete der in Österreich lebende deutsche Saxofonist Heinrich von Kalnein vor einiger Zeit, um sich anderen Herausforderungen zu widmen. Ein Ergebnis dieser Neuausrichtung ist das nun vorliegende Album mit dem brasilianischen Meretrio. Gemeinsam mit dessen erstaunlichem Gitarristen Emiliano Sampaio erarbeitete von Kalnein eine auch mal warm fließende Musik, die ihre Basis aus der Reichhaltigkeit Brasiliens bezieht. Doch zwischendrin lösen sie sich deutlich davon und integrieren profund gespielt improvisierte Fusion und wunderbar schmutzige Jazznoten – was in Momenten sogar an die Lounge Lizards erinnert. Das der Bläser hier häufig an der Flöte zu hören ist, passt, zeigt die musikalische Vielfalt von „Passagem“ doch irgendwie auch eine Nähe zum Schaffen eines anderen ewig forschenden Flötisten, zu Herbie Mann.