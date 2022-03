Heiner Rennebaum Doppelquartett Bebop Bizarre (Umland Records/umlandrecords.bandcamp.com)

Laut Duden bedeutet das Adjektiv „bizarr“ unter anderem „absonderlich (in Form und Gestalt), eigenwillig, wunderlich, schrullenhaft“. Also schon in der Wahl des Titels für das zweite Album seines Doppelquartetts zeigt der Düsseldorfer Heiner Rennebaum einen hintergründigen Humor, weil seine Vorstellung von Bebop nichts weiter mit dieser amerikanischen Jazzgattung gemein hat als allenfalls das Mittel der Improvisation. Darüber hinaus ist „Bebop Bizarre“ Rennebaums zweiter Wurf, in diesmal acht Stücken ein Jazzquartett um den Saxofonisten Jan Klare und ein klassisches Streichquartett mit der wunderbaren Violinistin Julia Brüssel auf einem Album zusammenzuführen. Dabei geht es dem Gitarristen nicht um einen beliebigen Crossover von Jazz und Klassik. Vielmehr ist es der Versuch der acht Musiker/-innen, sich beiden Welten ästhetisch und energetisch so zu nähern, dass die melodischen, harmonischen und rhythmischen Prozesse stets verdichtet werden, bevor sie funkenstiebend wieder auseinanderfallen.