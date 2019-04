Harriet Tubman,JT Lewis,Melvin Gibbs

Harriet Tubman sind ein Labor für Transzendenz. Denn der Gitarrist Bandon Ross, der Bassist Melvin Gibbs und der Schlagzeuger JT Lewis gehen als Trio weit über die Normalität des Zusammenspiels hinaus. „The Terror And The Beauty“ ist ein Rausch der Klänge, über lange Strecken mit brachialer Intensität gespielt. Das hat viel vom Geist des Blues, verzerrt und schleppend, mit Electronics versetzt, mal Schrei, mal Kommentar, mal Innensicht. Dabei greifen Harriet Tubman auf zahlreiche Stiloptionen zurück. Freies trifft Psychedelic, schwirrende Flächen und scharfe Sounds auf weit ausholende Räumlichkeit und schwere Rhythmen. Es ist eine Form provozierter Klangekstase, auf die Basisbesetzung reduziert und vor allem in Bezug auf die Energieausbrüche zügelloser als bei früheren Aufnahmen.